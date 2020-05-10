شكرا لقرائتكم خبر عن 20 مخالفة «تكدس» بالأسواق المركزية في الشرقية والان نبدء بالتفاصيل
أنشطة المحلات
كما تضمنت المخالفات خلال الجولات 37 مخالفة في عدم التزام بعض المحلات بالتدابير الصحية الوقائية المرتبطة بفيروس كورونا، كما تم إصدار مخالفتين لمزاولة أنشطة من المحلات غير المستثناة و55 مخالفة من الأنشطة المستثناة خلال فترة منع التجول، كما اشتملت الجولات على إصدار شهادات صحية لعدد من المنشآت والتي قدرت بـ 35 شهادة.
الأحياء والشوارع
ما فيما يخص النظافة والإصحاح البيئي فقد رفعت الأمانة 7775 طنا من النفايات، بمشاركة 9958 فردا و1984 آلية ومعدة من معدات النظافة والإصحاح البيئي، وذلك من مخلفات المحلات والأسواق التجارية، بالإضافة إلى الأحياء والشوارع العامة، كما تم تطهير وتعقيم 6286 من الآليات والمعدات والحاويات، وإزالة 3898 مترا مكعبا من الأنقاض والمخلفات، ومصادرة 891 كجم من المنتجات المخالفة وغير الصالحة للاستخدام، كما تم تنظيف وتطهير 1163 موقعا في المحلات والأسواق التجارية باستخدام 209553 لترا من المعقمات والمطهرات المستخدمة في عملية التطهير والتعقيم.
معلومات متعددة
وحرصت الأمانة ومن خلال المسؤولية الاجتماعية أن تقدم معلومات متعددة حول تطبيق الإجراءات الاحترازية ليستفيد منها المجتمع من خلال بث الأخبار والصور عبر مواقع التواصل الاجتماعي ومن خلال الأخبار الصحفية، حيث تم نشر 73 تغريدة تحتوي على جهود الأمانة اليومية ومجموعة من النصائح التوعوية حول الوقاية من جائحة كورونا.
التطهير والتعقيم
وأوضحت أمانة المنطقة الشرقية أن الفرق الميدانية بالأمانة تحرص على تكثيف الحملات الرقابية المستمرة لتطبيق الأنظمة وعمل الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، إضافة إلى تكثيف عمليات التطهير والتعقيم في عدد من المواقع من أجل بيئة سليمة وآمنة للجميع، وتنوه الأمانة بأنه في حالة وجود أي شكوى أو استفسار أو ملاحظة يمكن التواصل من خلال مركز 940.
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