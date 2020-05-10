شكرا لقرائتكم خبر عن برامج إنسانية وأنشطة رمضانية للأيتام والان نبدء بالتفاصيل
ويقدم المركز مشاريع وبرامج إنسانية وإغاثية متنوعة للأيتام وأسرهم في اليمن بهدف تحسين ظروفهم المعيشية ورعايتهم في جميع المجالات، ونفذ المركز في هذا الصدد مشروع «مهارتي بيدي» لتحسين سبل العيش لأسر الأيتام للعام 2018م، ومشروع «لست وحدك» لحماية وكفالة أسر الأيتام في اليمن للعام 2019م، ومشروع «بذرة أمان» لحماية ورعاية الأيتام وأسرهم باليمن للعام 2020م.
وشملت البرامج تدريب وتأهيل 250 يتيمًا ويتيمة بدورات مهنية وحياتية، وتوفير بيوت ومواد إيواء لأسر الأيتام النازحة، وتأمين الوسائل التعليمية ومتابعة انتظام الأيتام في المدارس، وتنفيذ الأنشطة الترفيهية، وتوفير الرعاية الصحية الدورية لـ 600 يتيم ويتيمة، وتقديم المساعدات الغذائية الشهرية، وأدوات مهنة لمعيلات أسر الأيتام لإطلاق مشاريع صغيرة مدرة للدخل.
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