شكرا لقرائتكم خبر عن برامج إنسانية وأنشطة رمضانية للأيتام والان نبدء بالتفاصيل

نفذ مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية خلال الشهر الفضيل، عددًا من البرامج الاجتماعية والأنشطة الرمضانية ضمن مشروع «بذرة أمان» استفاد منها 600 يتيم ويتيمة من محافظات عدن، ومأرب، وصنعاء، والبيضاء، والجوف، والساحل الغربي، بالتعاون مع ائتلاف الخير للإغاثة. وأوضح المدير التنفيذي لمنظمة ائتلاف الخير للإغاثة فهمي بن منصور، أنه جرى توفير العديد من المبادرات المتنوعة التي تسهم في تعزيز التكاتف الإنساني، من ضمنها برنامج التفطير، وتقديم السلال الغذائية، كذلك القيام بزيارات تفقدية لمناطق إيواء الأيتام وأسرهم مع تلبية احتياجاتهم، وتقديم رسائل توعوية ومطويات إرشادية تتعلق بالتعامل مع فيروس كورونا ومنع انتشاره؛ بهدف سلامة الأيتام وأسرهم.

ويقدم المركز مشاريع وبرامج إنسانية وإغاثية متنوعة للأيتام وأسرهم في اليمن بهدف تحسين ظروفهم المعيشية ورعايتهم في جميع المجالات، ونفذ المركز في هذا الصدد مشروع «مهارتي بيدي» لتحسين سبل العيش لأسر الأيتام للعام 2018م، ومشروع «لست وحدك» لحماية وكفالة أسر الأيتام في اليمن للعام 2019م، ومشروع «بذرة أمان» لحماية ورعاية الأيتام وأسرهم باليمن للعام 2020م.

وشملت البرامج تدريب وتأهيل 250 يتيمًا ويتيمة بدورات مهنية وحياتية، وتوفير بيوت ومواد إيواء لأسر الأيتام النازحة، وتأمين الوسائل التعليمية ومتابعة انتظام الأيتام في المدارس، وتنفيذ الأنشطة الترفيهية، وتوفير الرعاية الصحية الدورية لـ 600 يتيم ويتيمة، وتقديم المساعدات الغذائية الشهرية، وأدوات مهنة لمعيلات أسر الأيتام لإطلاق مشاريع صغيرة مدرة للدخل.