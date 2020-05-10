شكرا لقرائتكم خبر عن استجابة طارئة للإصحاح البيئي في عدن والان نبدء بالتفاصيل
ويقوم المشروع الذي انطلق الشهر الماضي على مدى خمسة أشهر ويستفيد منه 865.000 فرد، بحملات رش المبيدات وتوفير حاويات القمامة وعربات نقل الأتربة، والتعاقد مع 160 عاملاً وعاملة نظافة، بالإضافة إلى توفير الزيوت والمحروقات وقطع الغيار لآليات نقل المخلفات، والتعاقد مع معدات نقل ثقيل، وتوفير مستلزمات متعلقة بالنظافة.
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