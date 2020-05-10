شكرا لقرائتكم خبر عن تدشين «RCR» للكشف عن كورونا بحضرموت والان نبدء بالتفاصيل
حضر التدشين وكيل محافظة حضرموت لشؤون مديريات الوادي والصحراء عصام حبريش الكثيري، ومدير عام مكتب وزارة الصحة العامة والسكان د. هاني العمودي، ومدير مكتب مركز الملك سلمان للإغاثة بمحافظة مأرب عبدالرحمن الصيعري.
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