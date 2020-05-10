شكرا لقرائتكم خبر عن مواد إيواء لمتضرري السيول بالجوف اليمنية والان نبدء بالتفاصيل

يواصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية إغاثة المتضررين من السيول والنازحين في محافظة الجوف، بالتعاون مع ائتلاف الخير للاغاثة الإنسانية، حيث جرى أمس توزيع 700 حقيبة إيوائية على الأسر الأكثر تضررا في محافظة الجوف، استفاد منها 700 أسرة. ويأتي ذلك في إطار التدخل العاجل لمركز الملك سلمان للإغاثة لمساعدة النازحين والمتضررين من السيول في محافظة الجوف.

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