شكرا لقرائتكم خبر عن ملتقى افتراضي للجامعات السعودية والان نبدء بالتفاصيل

تنظم جامعة الملك عبدالعزيز ممثلة في معهد الأمير خالد الفيصل للاعتدال وبالتعاون مع مركز الوعي الفكري بوزارة التعليم اليوم، فعاليات الملتقى الافتراضي الأول للجامعات السعودية لتعزيز الانتماء الوطني في الأزمات تحت رعاية وزير التعليم د. حمد آل الشيخ وذلك عبر النقل الإلكتروني الافتراضي. ويتناول الملتقى الذي يدير جلساته عميد معهد الأمير خالد الفيصل للاعتدال د. الحسن آل المناخرة أربعة محاور متنوعة. المحور الأول في «تفاعل مؤسسات الدولة في التعامل مع أزمة كورونا وأثره الفكري» بمشاركة صاحب السمو الأمير د. عبدالله بن خالد بن سعود الكبير عضو هيئة التدريس بجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، فيما يضم المحور الثاني بالملتقى «التحديات الفكرية في الأزمات المهددة للانتماء الوطني ودور الجامعات في معالجتها». فيما يخصص المحور الثالث لمناقشة موضوع «الجامعات ودورها في تعزيز الانتماء الوطني في ظل الأزمة الراهنة». ويتناول المحور الرابع «الاتزان الفكري لطلبة الجامعات في تلقي خطاب الأزمات والتعامل معها»

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