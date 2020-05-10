السعودية | إبطال لغم جرفته السيول من الأراضي اليمنية إلى جازان

شكرا لقرائتكم إبطال لغم جرفته السيول من الأراضي اليمنية إلى جازان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - تمكن الدفاع المدني بمنطقة جازان -جنوب غرب السعودية-، من إبطال مفعول لغم بأحد الأودية، بعد أن جرفته السيول المنقولة من اليمن. وفي التفاصيل، أوضح المتحدث الإعلامي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان العقيد محمد الغامدي، بأن الدفاع المدني تلقى بلاغاً عن العثور على لغم أرضي بأحد الأودية، جرفته السيول المنقولة من الأراضي اليمنية، حيث تم انتقال المختصين لموقع اللغم والتعامل معه بإبطال مفعوله، دون حدوث أي ضرر، كما تم تنفيذ الإجراءات المعتمدة في مثل هذه الحالات. لغم جرفته السيول من الأراضي اليمنية إلى جازان

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