السعودية | السعودية.. هكذا خطفت عدسات المصورين أمطار نجران

شكرا لقرائتكم السعودية.. هكذا خطفت عدسات المصورين أمطار نجران ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - تسابق مصوري نجران - جنوب غرب السعودية - في توثيق الأمطار التي هطلت على المنطقة خلال الأيام الماضية، ووثقت عدساتهم جمال المنطقة والسيول وصفاء الأجواء، وتنوعت الصور الملتقطة بين كاميرا الجوال والكاميرات الاحترافية، إلا انها اتفقت على جمال الصورة التي أظهرت زوايا متعددة للمنطقة.

حيث أوضح المصور الضوئي هادي آل دويس أن لديه بعض المواقع يفضل تصويرها بعد توقف المطر، وعند امتلاء الأودية بالسيول أفضل تصويرها قبل الغروب، لأنها تشكل لوحات جميلة، مع مراعاة السلامة والحذر من بعض المواقع.

أما المصور عبدالمجيد اليامي فأكد عشقه التصوير في الأوقات لتصوير الأمطار لديه اثناء هطول الأمطار وظهور البرق، وبعد المطر عندما تظهر الانعكاسات، وأيضاً مواقع الأودية بعد أخذ الحيطة والحذر.

وذكر المصور حمد الصقور، بعد المطر فرصة كبيرة للمصور أخذ لقطات المباني والأشخاص والأشجار والسيارات (عن طريق انعكاسها عن البحيرات أو بقع الماء)، فيما ذهب المصور "رائد عبدالعزيز" بخطف الصور في أوقات تمازج الأمطار مع الغيم.