، آخر تطورات كورونا في الأرقام ..المصابون يتخطون 4 ملايين ،

محمد بن مسعود - الدمام - أكثر من 1600 وفاة في الولايات المتحدة خلال الــ 24 الماضية

اقترب عدد الإصابات في روسيا، السبت، من حدود 200 ألف، في وقت دخلت الصين اليوم الـ24 على التوالي من دون تسجيل إصابات، فيما انخفضت الإصابات بشكل قياسي في إسبانيا.

وجاء الارتفاع الكبير في الإصابات في روسيا، بعدما سجلت لليوم السابع على التوالي أكثر من 10 آلاف إصابة.

وفيما يلي أبرز التطورات الخاصة بفيروس كورونا، الذي تخطى عدد مصابيه مؤخرًا حاجز الـ4 ملايين شخص:

- وزارة الصحة السعودية: تسجيل 1244 حالة شفاء جديدة من فيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالي للمتعافين إلى 10 آلاف و144 حالة، فيما تم تسجيل 1704 إصابة جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

- وزارة الصحة الفلسطينية: لا إصابات جديدة بفيروس كورونا، وتسجيل 39 حالة شفاء جديدة.

- أمير الكويت: الكويت تواجه تحديًا كبيرا وغير مسبوق وأدعو الحكومة ومجلس الأمة لتقليل الاعتماد على مورد اقتصادي واحد.

- أمير الكويت: يجب الالتزام بالحظر الشامل في جميع أنحاء البلاد ولا بد من تضافر جهود المجتمع الدولي للتصدي لأزمة فيروس كورونا.

- الخطوط الجوية التشيكية تعتزم استئناف بعض الرحلات عقب توقف عملياتها بسبب كورونا.

- وزارة الصحة البحرينية: تسجيل 151 إصابة جديدة بفيروس كورونا وشفاء 21 خلال الـ 24 ساعة الماضية.

- وزارة الصحة الكويتية: شفاء 156 حالة من المصابين بفيروس كورونا وإجمالي المتعافين يرتفع في الكويت إلى 2622 حالة.

- وزارة الصحة العمانية: وفاة سيدة في الثمانين من عمرها و 112 حالة إصابة جديدة بمرض فيروس كورونا، منها 52 حالة لعمانيين، و 60 حالة لغير عمانيين وبذلك يصبح العدد الكلّي للحالات المسجلة في سلطنة عمان 3224 حالة وعدد الوفيات 17، فيما تماثلت 1068 حالة للشفاء.

- إسرائيل: ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا إلى 16444 مع تسجيل 8 إصابات جديدة، فيما تماثل نحو 11 ألفًا.

- إسبانيا: تسجيل 179 وفاة جديدة بفيروس كورونا و721 إصابة، في انخفاض عن اليوم السابق الذي شهد تسجيل وفاة 229 شخصًا.

- روسيا تقترب من تسجيل 200 ألف إصابة بكورونا، بعدما سجلت، السبت، أكثر من 10 آلاف إصابة إضافية بفيروس كورونا المستجد السبتوقالت السلطات الروسية إن إجمالي الإصابات بلغ 198 ألفا و676 إصابة مثبتة، بما في ذلك 10817 إصابة سُجلت خلال آخر 24 ساعة.

- ماليزيا تسجل حالة وفاة 54 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليصل العدد الإجمالي للإصابات في البلاد إلى 6589 والوفيات إلى 108.

- سجلت طوكيو 36 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، وهو عدد يقل بثلاث حالات عن اليوم السابق، وهذا هو اليوم السابع على التوالي الذي يقل فيه عدد الحالات الجديدة عن مئة

- ماليزيا تسجل حالة وفاة 54 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليصل العدد الإجمالي للإصابات في البلاد إلى 6589 والوفيات إلى 108.

- إندونيسيا سجلت 533 حالةإصابة جديدة بفيروس كورونا في أكبر زيادة يومية ليصل العدد الإجمالي إلى 13645.

- سجلت الصين حالة إصابة بفيروس كورونا و15 حالة أخرى بلا أعراض، فيما دخلت البلاد اليوم الـ24 دون تسجيل وفيات.

جامعة جونز هوبكنز: أكثر من 1600 وفاة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة خلال الــ 24 الماضية.فيروس كورونا الجديد