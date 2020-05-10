محمد بن مسعود - الدمام - في هذا التقرير المصوَّر نأخذكم في جولة حول العالم؛ إذ بدأت بعض الدول في تخفيف إجراءات الإغلاق والحظر بصور مختلفة.. بينما على الجانب الآخر اشتعلت مظاهرات في ولايات أمريكية متفرقة ضد الإجراءات الإجبارية للبقاء في المنازل. 1- الطلاب في ووهان (معقل كورونا) يتلقون العلم في الفصول الدراسية عبر حاجز زجاجي. 2- في تايلاند.. حواجز بلاستيكية في المطاعم لاحتواء فيروس كورونا المستجد. 3- صناديق زجاجية في هولندا لتناول الطعام في المطاعم دون التعرُّض لخطر الإصابة بالفيروس التاجي. 4- لم يحضر أحد.. خريج أمريكي يتلقى شهادته خلال حفل تخرُّجه وسط مقاعد فارغة. 5- امنحني حريتي أو الموت!.. متظاهرون ضد أوامر البقاء في المنازل في ولاية فيرجينيا الأمريكية. 6- شباب فلبينيون يرتدون أزياء شخصيات سلسلة "ستار وورز" لإبقاء سكان قريتهم في منازلهم. 7- جندي مدجج بالسلاح يبحث عمن لا يرتدون قناعات الوجه في محل أغذية بجنوب إفريقيا. 8- عائلة سورية تتناول طعام إفطارها على أنقاض منزلهم المدمَّر.

9 - شعاع البرق يضرب السماء خلف برج جروس كلوش الشهير في فرنسا. 10 مايو 2020 - 17 رمضان 1441 01:50 AM Advertisements الأسبوع في 9 صور: صناديق زجاجية لتناول الطعام.. ومظاهرات ضد الإغلاق! الأسبوع في 9 صور: صناديق زجاجية لتناول الطعام.. ومظاهرات ضد الإغلاق! في هذا التقرير المصوَّر نأخذكم في جولة حول العالم؛ إذ بدأت بعض الدول في تخفيف إجراءات الإغلاق والحظر بصور مختلفة.. بينما على الجانب الآخر اشتعلت مظاهرات في ولايات أمريكية متفرقة ضد الإجراءات الإجبارية للبقاء في المنازل. 1- الطلاب في ووهان (معقل كورونا) يتلقون العلم في الفصول الدراسية عبر حاجز زجاجي. 2- في تايلاند.. حواجز بلاستيكية في المطاعم لاحتواء فيروس كورونا المستجد. 3- صناديق زجاجية في هولندا لتناول الطعام في المطاعم دون التعرُّض لخطر الإصابة بالفيروس التاجي. 4- لم يحضر أحد.. خريج أمريكي يتلقى شهادته خلال حفل تخرُّجه وسط مقاعد فارغة. 5- امنحني حريتي أو الموت!.. متظاهرون ضد أوامر البقاء في المنازل في ولاية فيرجينيا الأمريكية. 6- شباب فلبينيون يرتدون أزياء شخصيات سلسلة "ستار وورز" لإبقاء سكان قريتهم في منازلهم. 7- جندي مدجج بالسلاح يبحث عمن لا يرتدون قناعات الوجه في محل أغذية بجنوب إفريقيا. 8- عائلة سورية تتناول طعام إفطارها على أنقاض منزلهم المدمَّر.

9 - شعاع البرق يضرب السماء خلف برج جروس كلوش الشهير في فرنسا. ، الأسبوع في 9 صور: صناديق زجاجية لتناول الطعام.. ومظاهرات ضد الإغلاق! ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه

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