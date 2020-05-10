محمد بن مسعود - الدمام - إغلاق المستودع واستدعاء المخالفين لإكمال الإجراءات النظامية بحقهم ضبطت فرق الرقابة بفرع وزارة التجارة بمكة المكرمة 380 طنًا من الأرز المخزن بغرض رفع سعره. وقالت ‏"التجارة" عبر حسابها بـ"تويتر"، إنه ومن خلال جولاتها الرقابية ضبطت مستودعًا في ‫مكة المكرمة لتخزين 380 طنًا من "الأرز" بغرض رفع سعره. وأضافت: وتم ضبط 18 ألف منتج غذائي منتهي الصلاحية ‏وعليه تم إغلاق المستودع واستدعاء المخالفين لإكمال الإجراءات النظامية بحقهم. مكة المكرمة وزارة التجارة الأرز مكة المكرمة وزارة التجارة الأرز 10 مايو 2020 - 17 رمضان 1441 01:31 AM Advertisements إغلاق المستودع واستدعاء المخالفين لإكمال الإجراءات النظامية بحقهم مكة.. "التجارة" تضبط مستودعًا لتخزين 380 طن أرز بغرض رفع سعره مكة.. "التجارة" تضبط مستودعًا لتخزين 380 طن أرز بغرض رفع سعره ضبطت فرق الرقابة بفرع وزارة التجارة بمكة المكرمة 380 طنًا من الأرز المخزن بغرض رفع سعره. وقالت ‏"التجارة" عبر حسابها بـ"تويتر"، إنه ومن خلال جولاتها الرقابية ضبطت مستودعًا في ‫مكة المكرمة لتخزين 380 طنًا من "الأرز" بغرض رفع سعره. وأضافت: وتم ضبط 18 ألف منتج غذائي منتهي الصلاحية ‏وعليه تم إغلاق المستودع واستدعاء المخالفين لإكمال الإجراءات النظامية بحقهم. الكلمات المفتاحية ، مكة.. "التجارة" تضبط مستودعًا لتخزين 380 طن أرز بغرض رفع سعره ،

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