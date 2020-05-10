بالصور..ذكاء مواطن يساهم في العثور عليه وإنقاذه من الموت بالصحراء

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الرياض - علي القحطاني - نجران (صدى):نجا مواطن من الموت المحقق، بعدما تعطلت سيارته في صحراء السليل لمدة 3 ليالي.
وعثرت جمعية " عون " للبحث والإنقاذ على المواطن الشاب وتمكنت من إسعافه.
وكان قد تم العثور على سيارة المفقود أولا من قِبل متطوعين بالمنطقة، وأبلغوا الفرق المشاركة في البحث، ووجدوا أن السيارة معطلة بسبب تضرر ثلاثة من إطاراتها، ولم يكن المواطن بجانبها.
واستخدم الشاب ذكاءه بعدما يئس ونفد ما لديه من غذاء فقرر ترك المكان، تاركًا إشارة للطريق الذي سلكه، ما سهل العثور عليه، حيث كتب على السيارة "ماشي مع الرجم جنوب" ورسم سهماا يُشير إلى الاتجاه المقصود.
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