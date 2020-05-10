شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. موجة غبار ضخمة تضرب الدائري الغربي عند الجسر المعلق بالرياض والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أظهرت صورة هبوب موجة غبار وأتربة ضخمة ضربت محافظة الرياض على مساحات واسعة ومرتفعة في السماء.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة قد أصدرت تنبيها متقدما للرياض ومواقع أخرى مفتوحة والطرق السريعة بهبوب عاصفة بأتربة مثارة، مع نشاط في الرياح السطحية، وشبه انعدام في الرؤية.

وتوقعت الهيئة هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة، مع تساقط البرد، على أن تستمر الحالة حتى الساعة 8 مساء اليوم السبت.