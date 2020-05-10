شكرا لمتابعة خبر عن فتح بوابات سد وادي بيش في جازان لمدة شهر والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - جازان (صدى):

قررت وزارة البيئة والمياه والزراعة فتح بوابات سد وادي بيش بمنطقة جازان، لمدة شهر، لتصريف ما يزيد عن المخزون الاستراتيجي لتأمين مياه الشرب والمقدر بـ 140 مليون متر مكعب.

وأبانت أن فتح البوابات جاء بعد توقعات "الأرصاد" بهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة على المنطقة، وما يُسجل يومياً عن كميات مياه الأمطار الهاطلة من محطات الرصد، وبعد أن وصل المخزون في بحيرة السد إلى 148.8 مليون متر مكعب.

ولفتت إلي أن الغرض من فتح بوابات السد، خفض مخزون السد إلى حدود 140 مليون متر مكعب لاستقبال أي كميات إضافية من السيول، وللمساهمة في تلبية حاجات المزارعين، ورفع منسوب المياه في الآبار الجوفية