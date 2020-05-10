شكرا لمتابعة خبر عن فيصل الخميسي يوضح حالات يمكن فيها اختراق واتساب بسهولة (فيديو) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشف فيصل الخميسي رئيس مجلس إدارة اتحاد الأمن السيبراني عن حالات يمكن فيها اختراق واتساب بسهولة.

وقال الخميسي خلال حواره في برنامج " الليوان ":" إذا جاءك رابط ممكن يزود حرف في آخر الرابط ولابد من قراءة الروابط لأن الإشكال بشري في المقام الأول ".

ولفت الخميسي:" لا يمكن اختراق الواتساب من غير رابط لأن يكون في حالات نادرة وقدرات لا يمتلكها إلا جهات خاصة وتقنيات ليست متاحة للعامة وصعبة جدا ".

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