شكرا لمتابعة خبر عن أحمد الراجحي: «أصدرنا قرار العمل المرن دعمًا للتوطين» والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): أكد وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية؛ المهندس أحمد الراجحي، على أن الوزارة أصدرت قرار العمل المرن دعمًأ للتوطين. أكد وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية؛ المهندس أحمد الراجحي، على أن الوزارة أصدرت قرار العمل المرن دعمًأ للتوطين. وقال "الراجحي" عبر حسابه الرسمي على "تويتر" :" دعماً للتوطين، أصدرنا قرار العمل المرن، والذي يساهم في تنظيم العلاقة التعاقدية بين الباحثين عن عمل وأصحاب العمل في القطاع الخاص من خلال تعاقد مرن يحقق مصلحة الطرفين، ويأتي هذا القرار في إطار سعي الوزارة المتواصل لتوفير فرص وظيفية لأبناء وبنات الوطن".

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