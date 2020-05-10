شكرا لمتابعة خبر عن عضوان الأحمري: «واشنطن تعرف ثقل السعودية الاستراتيجي في العالم» والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):أكد الكاتب عضوان الأحمري، على أن أمريكا لا تستطيع إيذاء المملكة بأي حال من الأحوال.
وقال "ترامب" عبر حسابه على "تويتر" : "واشنطن تعرف ثقل السعودية الاستراتيجي في المنطقة والعالم. تهديدات دونالد ترمب وتصريحاته هدفها الإثارة الإعلامية وتعويض اهتزاز صورته في الداخل الأميركي بعد كورونا".
وتابع :" سبق لأوباما أن أعلن الجفاء والتآمر على المملكة ٨ سنوات، ودعم جماعات الإخوان وإيران، ولم يستطع إيذاء الرياض".
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