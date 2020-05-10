شكرا لمتابعة خبر عن عضوان الأحمري: «واشنطن تعرف ثقل السعودية الاستراتيجي في العالم» والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أكد الكاتب عضوان الأحمري، على أن أمريكا لا تستطيع إيذاء المملكة بأي حال من الأحوال.

وقال "ترامب" عبر حسابه على "تويتر" : "واشنطن تعرف ثقل السعودية الاستراتيجي في المنطقة والعالم. تهديدات دونالد ترمب وتصريحاته هدفها الإثارة الإعلامية وتعويض اهتزاز صورته في الداخل الأميركي بعد كورونا".

وتابع :" سبق لأوباما أن أعلن الجفاء والتآمر على المملكة ٨ سنوات، ودعم جماعات الإخوان وإيران، ولم يستطع إيذاء الرياض".