شكرا لمتابعة خبر عن تعرف على الطائر الوحيد في العالم الذي يتخذ المملكة موطناً له والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عسير (صدى):

يتخذ طائر العقعق العسيري المملكة دون غيرها موطنا دون غيرها من الدول، حيث يعتبر من أندر الطيور في العالم.

وتبين أن طائر العقعق العسيري مهدد بالانقراض، والذي تبقى منه 100 زوج فقط في منطقة عسير.

واتضح أنه يجب حمايته من الانقراض من خلاز المحافظة على التنوع الحيوي، توازن النظام البيئي الطبيعي، حيث تعمل وزارة البيئة والمياه والزراعة على إعداد برنامج وطني للمحافظة عليه " الطيور تربط عالمنا ".