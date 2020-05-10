شكرا لمتابعة خبر عن الأحوال المدنية: بإمكان المرأة تسجيل مهنة تاجرة بالهوية الشخصية الأن (فيديو) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشف محمد الجاسر؛ المتحدث الرسمي للأحوال المدنية، اليوم السبت، أنه أصبح بإمكان المرأة الآن تسجيل مهنة "تاجرة" أو "سيدة أعمال" بالهوية الشخصية.

وأضاف "الجاسر" في مداخلة هاتفيه عبر برنامج "ياهلا"، أنه يعد هناك داع للإعلان في الصحف أو إحضار الصكوك من المحاكم، لتغيير الاسم الأول او اسم الشهرة والقبيلة.

وكانت وزارة الداخلية، أعلنت عن ضوابت جديدة للهوية الوطنية اشتملت على السابق ذكره.

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