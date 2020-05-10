صورة مميزة لخادم الحرمين في افتتاح مجمع الدوائر الشرعية بالرياض عام 1401 هــ

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): رصدت صورة مميزة خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز، حينما كان أمير منطقة الرياض خلال افتتاح مجمع الدوائر الشرعية في الرياض عام1401 هــ. رصدت صورة مميزة خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز، حينما كان أمير منطقة الرياض خلال افتتاح مجمع الدوائر الشرعية في الرياض عام1401 هــ. وأثارت صورة خادم الحرمين إعجاب رواد التواصل الاجتماعي في المملكة الذين أثنوا على ما يفعله الملك سلمان بن عبدالعزيز لخدمة المواطنين وتلبية احتياجاتهم. وانهالت التعليقات على الصورة وجاءت كالتالي:"طول عمره مكتبه ومجلسه وبيته مفتوح للشعب .. يسمع منهم شخصيا واحد واحد .. الله يحفظه، أعجبتني كثييييير لقطة الملك سلمان الله يحفظه اعجبتني لانه يستمع لمن يتحدث إليه بكل اهتمام وتركيز ".

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