شاهد.. تحول حي النكاسة العشوائي بعد أعمال التطوير

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الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى): شهد حي النكاسة في مكة مؤخرًا تطورات كبيرة؛ لمواجهة العشوائية التي يُعاني منها. شهد حي النكاسة في مكة مؤخرًا تطورات كبيرة؛ لمواجهة العشوائية التي يُعاني منها. ورصدت صورة تم التقطاها مؤخرًا كيف أصبح حي النكاسة العشوائي بعد أعمال التطوير؛ وذلك عقب توجيه أمير مكة خالد الفيصل بتطويره. وشهدت الأيام الماضية استئناف تطوير حي النكاسة للمرحلة السادسة في منطقة مكة المكرمة بعد أن تم فصل الخدمات من أجل التمهيد من أجل إزالة عدد من العقارات العشوائية.

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