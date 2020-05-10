شكرا لمتابعة خبر عن مكافحة الفساد: بلغونا عن مستغلي دعم الدولة «السخي» لمواجهة كورونا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

طالبت هيئة الرقابة و مكافحة الفساد المالي، اليوم السبت، المقيمين والمواطنين بسرعة الإبلاغ عن مستغلي الأوضاع الراهنة؛ إثر أزمة فيروس كورونا.

وشددت الهيئة على أهمية الإبلاغ عن من يستغل الدعم السخي من الدولة لمواجهة كورونا عبر ممارسة الفساد المالي والإداري.

وغردت الهيئة عبر حسابها الرسمي على "تويتر" : "كلنا مسؤول في الإبلاغ عن أي ممارسات فساد مالي أو إداري لاستغلال الدعم السخي من الدولة والجهود القائمة لمواجهة جائحة فايروس كورونا المستجد، أو الإضرار بالمال العام، ومخالفة الأنظمة والتعليمات التي تصدرها الجهات المختصة.