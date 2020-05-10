شكرا لمتابعة خبر عن توكلنا: ساعات تصريح تموين طاريء تُجدد أسبوعيا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أكد تطبيق توكلنا على أنه يتم تجديد ساعات تصريح تموين طارئ اسبوعياً، وذلك في كل يوم سبت الساعة 11:59 مساءًا.

وجاء تأكيد "توكلنا" ردًا على استفسار أحد المتابعين عبر حساب التطبيق الرسمي عل "تويتر"، والذي قال : "اخي الكريم هل كل سبت يتجدد الخروج ٤ ساعات في الاسبوع او فقط تضاف ساعه واحدة؟".

تجدر الإشارة إلى أن تطبيق توكلنا معتمد من وزارة الصحة بالمملكة؛ للحد من انتشار فيروس كورونا؛ حيث تم تطويره من قبل مركز المعلومات الوطني التابع لـ" ساديا".