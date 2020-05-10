شاهد.. طباعة منزل مجهز في 48 ساعة بالمملكة

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):سلط الإعلامي أحمد الشقيري الضوء على تقنية طباعة المنازل من خلال برنامجه " إحسان من المستقبل".
وظهر خلال حلقة اليوم السبت في البرنامج، أول مسكن يتم طباعته في المملكة في أقل من 48 ساعة فقط دون عناء.
ولفت إلى تواجد التقنية بالفعل في المملكة ومن المرتقب أن يشهد المستقبل بناء المزيد من المساكن بهذه التقنية.
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