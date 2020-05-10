شكرا لمتابعة خبر عن ضبط أكثر من 2000 كيلو جرام من المنتجات الغذائية منتهية الصلاحية بالقصيم والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - بريدة (صدى): تمكنت هيئة الغذاء والدواء في القصيم من ضبط أكثر من ٢٠٠٠ كيلو جرام من المنتجات الغذائية منتهية الصلاحية في أحد المستودعات بعد عمليات الرصد والمتابعة. تمكنت هيئة الغذاء والدواء في القصيم من ضبط أكثر من ٢٠٠٠ كيلو جرام من المنتجات الغذائية منتهية الصلاحية في أحد المستودعات بعد عمليات الرصد والمتابعة. وأوضحت الهيئة أنه تمت إحالة المنشأة صاحبة المستودع للجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقها.

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