ضبط مستودع يخزن مواد غذائية بدون ترخيص بالجوف

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الرياض - علي القحطاني - الجوف (صدى): رصدت هيئة الغذاء والدواء، اليوم السبت، في الجوف مستودعًا يخزن مواد غذائية بدون ترخيص. رصدت هيئة الغذاء والدواء، اليوم السبت، في الجوف مستودعًا يخزن مواد غذائية بدون ترخيص. كما تمكنت من ضبط ١٠٠٨٤ كجم من المنتجات الغذائية وإحالة المنشأة للجهات المعنية واتخاذ الإجراءات اللازمة بحقها.

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