تنظيف غار حراء من الكتابات الشركية والبدعية وإزالة التمائم والحروز (فيديو)

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الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى): رصد مقطع فيديو تنظيف غار حراء من الكتابات الشركية والبدعية وإزالة التمائم والحروز، مما أثار إشادة وإعجاب شريحة كبيرة من المواطنين. رصد مقطع فيديو تنظيف غار حراء من الكتابات الشركية والبدعية وإزالة التمائم والحروز، مما أثار إشادة وإعجاب شريحة كبيرة من المواطنين. ويأتي ذلك بعد توجيهات من أمير منطقة مكة الأمير الموفق خالد الفيصل بتنظيف غار حراء من الكتابات الشركية والبدعية وإزالة التمائم والحروز ووضع سياج لمنع دخول الجهال. ويؤثر التوحيد والعقيدة الصحيحة على بلادنا في عزها و قوتها و أمنها واستقرارها و رغد عيشها، حيث قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله:" لا يزولُ فقرُ العبد وفاقته إلا بالتوحيد، وإذا حصل مع التوحيد الاستغفارحصَل للعبد غِناه، وسعادته وزال عنه ما يُعذّبه ".

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