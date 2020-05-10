بالصور.. أكثر من مليون مستفيد من برامج التوعية الصحية بجازان

نفّذت "التوعية الصحية" بجازان مجموعةً متنوعةً من الأنشطة والإجراءات التعليمية والإعلامية التي تُقدِّم للمواطنين والمقيمين التثقيف الصحي والمعلومات السليمة حول حمايتهم لأنفسهم وأهاليهم ومجتمعهم من خطر فيروس "كورونا المستجد".

وبلغ عدد المستفيدين من تلك البرامج (1205987) مستفيدًا في عددٍ من المدارس وكليات جامعة جازان قبل تعليق الدراسة، وفي المساجد والجوامع قبل وقف صلاة الجمعة والجماعة، وكذلك في المنافذ والمرافق الصحية والأماكن العامة، إضافةً إلى شمول أبطال الحد الجنوبي على الخطوط الأمامية بوسائل توعوية وإرشادية للوقاية من الفيروس.

واستهدفت البرامج التوعوية العمالة الوافدة؛ حيث تم بالتعاون مع فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بجازان توعية أكثر من (18000) من الجاليات المسلمة بلغاتهم، كما تم توزيع ملصقات توعوية بعدة لغات للتعريف بفيروس "كورونا المستجد" وسبل الوقاية منه، والطريقة الصحيحة لغسل الأيدي.

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وذلك في الأسواق ومحلات التجزئة والمجمعات التجارية الكبرى، وعددٍ من الجهات الحكومية والخاصة بالمنطقة، فضلًا عن توعية العاملين بها، كما تم استثمار خاصية "البرودكاست" في برنامج "الواتساب" وبرنامج "سناب شات"، وحساب صحة جازان؛ لبث رسائل وتغريدات توعوية، وكذلك التعريف بالخدمات التي يقدمها مركز الاتصالات بوزارة الصحة (937)،‪ والذي يستقبل اتصالات المرضى، ويقدم الاستشارات الطبية على مدار الساعة، وكذلك يعمل على استقبال ورصد ومعالجة بلاغات المرضى.

وتناولت تلك البرامج، توعية الناس باستخدام التطبيقات الذكية، التي أتاحتها وزارة الصحة مثل تطبيق "صحة"، الذي يوفر خدمة الاستشارات الطبية إليكترونيًا؛ عبر أطباء معتمدين في التخصصات الطبية كافة، وكذلك التوعية بأهمية إجراء التقييم الذاتي عن طريق تطبيق موعد لاكتشاف أعراض الإصابة بفيروس "كورونا المستجد" بشكل مبكر والمسارعة في تلقي العلاج.

واستثمرت صحة جازان في المسح النشط للقيام بالتوعية الصحية للعمالة الوافدة في مساكنهم، وكذلك في الأحياء العشوائية، إضافةً إلى تكثيف أنشطتها التوعوية بالمولات والمراكز التجارية، بعد قرار السماح بفتحها مؤقتًا واستمرار هذه الأنشطة التوعوية مادام القرار ساريا.

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