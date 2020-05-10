"النيابة العامة" تحدد 3 معايير للاستفادة من نظام "فرجت"

أكدت النيابة العامة، اليوم السبت، أن "فُرِجَت" هي مبادرة خير وسخاء لفئة تستحق العطاء.

وعبر حسابها الرسمي على "تويتر" بثت النيابة العامة "فيديو جرافًا"، أوضحت خلاله أن "فرجت" هو نظام السداد عن المحكومين في القضايا المالية، لافتة إلى أنه نظام الكتروني يهدف إلى حصر الموقوفين من السعوديين وغيرهم؛ لأجل القضايا المالية، وإتاحة السداد عنهم من قبل ذويهم أو فاعلي الخير.

وأَضافت النيابة العامة: يمثل الإصدار الثاني لـ"فرجت" تطورًا نوعيًا في الخدمة، ويعمل على تصنيف المحكومين من القضايا المالية حسب أولوية السداد بناء على عدد من المعايير تتمثل في: العمر ـ الحالة الاجتماعية ـ مدة السجن وغيرها.

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