ناشد الجميع بالبقاء في المنازل لمواجهة انتشار "كورونا المستجد"
تكثف هيئة الهلال الأحمر السعودي في منطقة الباحة ومحافظاتها، جهودها الإسعافية، وخطط الطوارئ والاستجابة الميدانية.
صرّح بذلك المتحدث الرسمي للهلال الأحمر بالمنطقة عماد منسي الزهراني، لافتًا إلى أن مركز الاتصالات تلقى خلال شهر أبريل الماضي (12684) بلاغًا على رقم (997)، تنوعت بين طلبات إسعافية واستفسارات وتواصل مع الجهات الحكومية، فيما تمت مباشرة (3031) بلاغاً إسعافيًا، و(806) بلاغات عبر تطبيق "اسعفني".
وأكد الزهراني، أن "الهلال الأحمر" بالمنطقة يواصل مهامه الرئيسية على مدار الساعة، في استقبال البلاغات الإسعافية الطارئة على الرقم (997)، أو عبر تطبيق "اسعفني"، وترحيلها إلى المراكز الإسعافية بالمنطقة.
ولفت الزهراني، إلى تواجد القيادات ميدانيًا، بمتابعة دائمة من مدير عام فرع الهيئة بالمنطقة، مناشدًا الجميع بالبقاء في المنازل حرصًا على السلامة العامة والتكاتف من أجل الحد من انتشار فيروس "كورونا المستجد".
وأشاد الزهراني، بالوعي الكبير واستشعار سكان المنطقة بالمسؤولية، والتزامهم وامتثالهم بالقرارات والخطوات والإجراءات التي اتخذتها الحكومة الرشيدة للوقاية من الفيروس.
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كانت هذه تفاصيل خبر "الهلال الأحمر" بالباحة يتعامل مع نحو 13 ألف بلاغ إسعافي خلال أبريل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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