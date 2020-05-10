الهلال الأحمر بالباحة يفعِّل خطط الطوارئ والاستجابة ويرفع جاهزية الفرق الإسعافية ميدانيًا

فعلت هيئة الهلال الأحمر السعودي في منطقة الباحة ومحافظاتها، ممثلة في إدارة الشؤون الإسعافية خطط الطوارئ والاستجابة أثناء تلقي البلاغات بغرفة العمليات ورفعت من جاهزية الفرق الإسعافية ميدانيًا.

وأوضح المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر بالباحة عماد بن منسي الزهراني، أن غرفة العمليات تلقت خلال شهر أبريل الماضي نحو 12684 اتصالًا على الرقم 997 بين بلاغات إسعافية واستفسارات وتواصل الجهات الحكومية، فيما باشرت الفرق الميدانية 3031 بلاغًا إسعافيًا و806 بلاغات بتطبيق أسعفني.

وبيَّن أن الهلال الأحمر السعودي بالباحة يواصل مهامه الرئيسة على مدار الساعة، باستقبال البلاغات الإسعافية الطارئة على الرقم 997 أو عبر تطبيق أسعفني وترحيلها للمراكز الإسعافية بالمنطقة.