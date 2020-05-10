السعودية اليوم / أمانة جدة تلزم التموينات بأجهزة الدفع الإلكتروني



جدة 16 رمضان 1441 هـ الموافق 09 مايو 2020 م واس

تبدأ الفرق الرقابية في أمانة جدة بمتابعة تنفيذ توجيهات وزارة الشؤون البلدية والقروية بإلزام البقالات والتموينات بتوفير وسائل الدفع الإلكتروني ابتداءً من يوم غدٍ الأحد.

وأوضح وكيل الأمين للبلديات الفرعية المهندس محمد بن إبراهيم الزهراني أن تنفيذ القرار يأتي في إطار الجهود المبذولة لمكافحة انتشار فيروس

وأضاف أن أمانة جدة وجهت البلديات الفرعية بضرورة تكثيف الجولات الميدانية على محال التموينات والبقالات لمتابعة إنفاذ القرار وتطبيق لائحة الغرامات والجزاءات البلدية على المحال غير المتجاوبة.

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00:46ت م

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جدة 16 رمضان 1441 هـ الموافق 09 مايو 2020 م واستبدأ الفرق الرقابية في أمانة جدة بمتابعة تنفيذ توجيهات وزارة الشؤون البلدية والقروية بإلزام البقالات والتموينات بتوفير وسائل الدفع الإلكتروني ابتداءً من يوم غدٍ الأحد.وأوضح وكيل الأمين للبلديات الفرعية المهندس محمد بن إبراهيم الزهراني أن تنفيذ القرار يأتي في إطار الجهود المبذولة لمكافحة انتشار فيروس كورونا والتقليل من تداول العملات النقدية، مشيرا إلى أنه قد تم تحديد مهلة أقصاها عشرة أيام للتموينات والبقالات لتصحيح أوضاعها واعتماد أجهزة الدفع الإلكتروني من تاريخ إبلاغ المنشأة.وأضاف أن أمانة جدة وجهت البلديات الفرعية بضرورة تكثيف الجولات الميدانية على محال التموينات والبقالات لمتابعة إنفاذ القرار وتطبيق لائحة الغرامات والجزاءات البلدية على المحال غير المتجاوبة.// انتهى //00:46ت م0178

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