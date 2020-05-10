السعودية اليوم / استئناف العمل بمعبر رفح من الثلاثاء إلى الخميس لعودة الفلسطينيين العالقين إلى قطاع غزة



القاهرة 16 رمضان 1441 هـ الموافق 09 مايو 2020 م واس

أعلنت سفارة دولة فلسطين بالقاهرة، أن السلطات المصرية أبلغتها باستئناف العمل في معبر رفح البري في اتجاه واحد لعودة الفلسطينيين المتواجدين داخل جمهورية مصر العربية والراغبين بالعودة إلى قطاع غزة بدء من يوم الثلاثاء 12 مايو حتى الخميس 14 مايو .

وتقدم سفير دولة فلسطين ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية السفير دياب اللوح، في بيان صادر عن السفارة اليوم، بالشكر إلى الأجهزة والسلطات المصرية المعنية، على جهودهم في تخفيف الأعباء على أبناء الشعب الفلسطيني، والدعم المستمر للقضية الفلسطينية العادلة، ولكفاح الشعب الفلسطيني المشروع لنيل حقوقه الوطنية الثابتة في الحرية و العودة والاستقلال الوطني وحق تقرير المصير وتعزيز صموده على أرضه، وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة الوطنية الكاملة.

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