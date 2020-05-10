السعودية اليوم / بلدية شعبة نصاب تقوم بصيانة الحدائق وممرات المشاة وتكثف الإصحاح البيئي



رفحاء 16 رمضان 1441 هـ الموافق 09 مايو 2020 م واس

تنفذ بلدية شعبة نصاب بمنطقة الحدود الشمالية إعادة تأهيل الأرصفة وممرات المشاة من خلال الترميم والمعالجة والدهان والتخطيط والترقيم، بالإضافة لتأهيل الحدائق العامة من خلال قص الحشائش والصيانة العامة.

كما تقوم إدارة الشؤون الفنية بأعمال صيانة وتركيب أعمدة الإنارة في طريق الشمال الدولي المار بشعبة نصاب ضمن أعمال معالجة التشوه البصري والعمل على تحسين المشهد الحضري من أجل تحسين المنظر والمظهر العام.

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