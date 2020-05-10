

كيب تاون 16 رمضان 1441 هـ الموافق 9 مايو 2020 م واس

سجلت جمهورية جنوب أفريقيا ارتفاعًا بعدد الحالات المصابة بفيروس

وأضاف بيان وزارة الصحة في جنوب أفريقيا، أن حالات الوفاء بهذا الوباء بلغت 186 حالة وفاة.

يذكر أن جمهورية جنوب أفريقيا تتصدر قائمة دول القارة السمراء من حيث عدد الإصابات المؤكدة حتى الآن.

// انتهى //

00:37ت م

0174



كيب تاون 16 رمضان 1441 هـ الموافق 9 مايو 2020 م واسسجلت جمهورية جنوب أفريقيا ارتفاعًا بعدد الحالات المصابة بفيروس كورونا ، ووفقًا لآخر بيان محّدث لوزارة الصحة مساء اليوم، ارتفعت الإصابات المؤكدة إلى 9420 حالة.وأضاف بيان وزارة الصحة في جنوب أفريقيا، أن حالات الوفاء بهذا الوباء بلغت 186 حالة وفاة.يذكر أن جمهورية جنوب أفريقيا تتصدر قائمة دول القارة السمراء من حيث عدد الإصابات المؤكدة حتى الآن.// انتهى //00:37ت م0174

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / ارتفاع في عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا في جنوب أفريقيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.