السعودية اليوم / بريطانيا تسجل 346 وفاة جديدة بسبب الإصابة بفيروس كورونا



لندن 16 رمضان 1441 هـ الموافق 09 مايو 2020 م واس

سجلت بريطانيا اليوم خلال الـ 24 ساعة الماضية 346 وفاة جديدة نتيجة فيروس

وأفادت وسائل إعلام بريطانية بأنه" على جميع القادمين إلى المملكة المتحدة البقاء في الحجر الصحي المنزلي لمدة أسبوعين، وسيواجه المخالف غرامة قدرها 1000 جنيه إسترليني، أو الترحيل للأجانب إذا فشلوا في القيام بذلك.

// انتهى //

00:36ت م

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لندن 16 رمضان 1441 هـ الموافق 09 مايو 2020 م واسسجلت بريطانيا اليوم خلال الـ 24 ساعة الماضية 346 وفاة جديدة نتيجة فيروس كورونا ، ليرتفع إجمالي عدد ضحايا الفيروس إلى 31587 وفاة.وأفادت وسائل إعلام بريطانية بأنه" على جميع القادمين إلى المملكة المتحدة البقاء في الحجر الصحي المنزلي لمدة أسبوعين، وسيواجه المخالف غرامة قدرها 1000 جنيه إسترليني، أو الترحيل للأجانب إذا فشلوا في القيام بذلك.// انتهى //00:36ت م0173

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