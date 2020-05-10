السعودية اليوم / النائب الأول لرئيس مجلس السيادة السوداني يلتقي رئيس بعثة اليوناميد



الخرطوم 16 رمضان 1441 هـ الموافق 09 مايو 2020 م واس

التقى النائب الأول لرئيس مجلس السيادة قائد قوات الدعم السريع في السودان الفريق أول محمد حمدان دقلو، في الخرطوم اليوم، رئيس البعثة المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي العاملة فى دارفور "يوناميد" جيريمايا مامابولو، بحضور مدير برنامج الغذاء العالمي بالسودان حميد نورو والمنسق المقيم للأمم المتحدة للشؤون التنموية قوي يوب.

وأوضح رئيس بعثة الـ(يوناميد)، في تصريح صحفي أن اللقاء تناول القضايا ذات الاهتمام المشترك بين البعثة وحكومة السودان، مجدداً تضامن البعثة مع السودان لمواجهة جائحة

// انتهى //

00:33ت م

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الخرطوم 16 رمضان 1441 هـ الموافق 09 مايو 2020 م واسالتقى النائب الأول لرئيس مجلس السيادة قائد قوات الدعم السريع في السودان الفريق أول محمد حمدان دقلو، في الخرطوم اليوم، رئيس البعثة المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي العاملة فى دارفور "يوناميد" جيريمايا مامابولو، بحضور مدير برنامج الغذاء العالمي بالسودان حميد نورو والمنسق المقيم للأمم المتحدة للشؤون التنموية قوي يوب.وأوضح رئيس بعثة الـ(يوناميد)، في تصريح صحفي أن اللقاء تناول القضايا ذات الاهتمام المشترك بين البعثة وحكومة السودان، مجدداً تضامن البعثة مع السودان لمواجهة جائحة كورونا في هذه المرحلة الحرجة من انتشار المرض.// انتهى //00:33ت م0170

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