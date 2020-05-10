السعودية | أعمال الحرمين الشريفين .. مستمرة بكل دقة

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تولي الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ممثلة في إدارة التشغيل والصيانة وبالتحديد قسم الأعمال الإلكترونية (قسم الصوت) اهتماماً بالغا لكل ما يهم ويختص بنظام الصوتيات بالمسجد الحرام، حيث يقوم القسم بتجهيز الأجهزة الصوتية واختبار النظام الصوتي قبل الصلاة ب (20) دقيقة للتأكد من جودته، وتشغيل الصلوات من غرفة التحكم الرئيسية ببدروم توسعة الملك فهد على المازج الصوتي رقم (3) و (4) .

كما يقوم قسم الصوت بتشغيل الاحتياطي من غرفة التحكم بالمكبرية على المازج الصوتي رقم (1) و (2)، ومتابعة صلاة الجنازة والاتصال المباشر مع المؤذنين بالمكبرية لإبلاغهم عن الجنائز التي تصل للمسجد الحرام وعددهم، وكذلك يتم أثناء الصلاة متابعة النظام الصوتي بشكل عام في جميع أنحاء المسجد الحرام من سماعات داخلية أو مكبرات صوت خارجية وذلك للتأكد من سلامة جميع مخارج الصوت المؤدية لغرفة التحكم من تنظيف و تهيئة كهربائية وإلكترونية.

ويقوم القسم بتركيب ساعات الشروق و الغروب في موقع الإمام و التأكد منها بشكل يومي و ضبطها عند الحاجة، إضافة إلى ضبط مستوى الصوت في موقع الإمام و عمل جميع الاختبارات اللازمة لذلك.

وتأتي كل هذه الخِدْمات بدعم وتوجيه من معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، وتحقيقاً لتطلعات ولاة الأمر -حفظهم الله- في التسهيل والتيسير على قاصدي المسجد الحرام، وتهيئة أجواءٍ ايمانيةٍ وروحانية ليؤدوا مناسكهم بكل يسر وسهولة.