شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 280 طن «أرز» و18 ألف منتج «فاسد» في مكة والان نبدء بالتفاصيل
ضبطت وزارة التجارة، خلال جولاتها الرقابية، مستودعًا في مكة المكرمة لتخزين 280 طن من "الأرز" بغرض رفع سعره، كما ضبطت 18 ألف منتج غذائي منتهي الصلاحية.
وأوضحت الوزارة، أنه تم إغلاق المستودع واستدعاء المخالفين لإكمال الاجراءات النظامية بحقهم.
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