“منتجع ملاذ الصحراوي” الذي سيقام على كثبان الربع الخالي بالسعودية

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 10 مايو 2020 12:14 صباحاً - ‏ساعتين مضت أخبار السعودية 154 زيارة

نشر حساب مشاريع السعودية على “تويتر” صورا تخيلية لـ”منتجع ملاذ الصحراوي”، المخطط أقامته على الكثبان الرملية في الربع الخالي، في إحدى أكثر المناطق غير المكتشفة في العالم.

وكشفت الصور بعض مكونات المشروع المبهرة، فيما أوضح الحساب أنه سيضم أكثر من 60 وحدة فندقية فاخرة ومسابح مفتوحة وجلسات شواء وحدائق معلقة.

وأشار الحساب إلى أن المنتجع يمتاز بوحداته الفندقية الفاخرة، التي ستقام على كثبان الربع الخالي بارتفاع يصل إلى 250 مترا، بالإضافة إلى تواجد عدد من البحيرات الملحية المحيطة بالمنتجع (السبخات).



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