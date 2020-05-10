، جمعية الريان الخيرية توزع سلالاً غذائية لتخفيف آثار جائحة كورونا ،

محمد بن مسعود - الدمام - إيصالها لمنازل المستفيدين بالالتزام بمعايير السلامة والتباعد الاجتماعي

تكثف جمعية الريان الخيرية بوادي جازان جهودها في ظل هذه الظروف الراهنة لتخفيف آثار هذه الجائحة عن مستفيديها والمتضررين منها، وذلك بصرفها 1165 سلة غذائية وصحية بصفة عاجلة وتم إيصالها لمنازل المستفيدين بالالتزام بمعايير السلامة والتباعد الاجتماعي.

وتستعد الجمعية غدًا لصرف الدفعة الثانية البالغ عددها 1300 سلة غذائية أخرى يتم إيصالها لمنازل المستفيدين.

وأوضح محمد حصيبي رئيس مجلس الإدارة أن الجمعية صرفت مبالغ نقدية لعدد 162 أسرة بمبلغ مئتين واثنين وستين ألف ريال ومبلغ مائة وسبعين ألف ريال لعدد 34 أسرة من حديثي الزواج، وصُرفت إعانات نقدية لعدد 157 يتيمًا ويتيمة بمبلغ اثنين و80 ألفًا و350 ريالاً.

وتقدم الجمعية كوبونات إفطار صائم يومية لعدد مائة أسرة من الأسر الأشد حاجة بمبلغ ستين ألف ريال، وتستعد الجمعية لصرف 500 كوبون كسوة عيد بمبلغ مائة ألف ريال للأيتام وأبناء وبنات الأسر المحتاجة، وتعمل الجمعية لاستقبال 5000 زكاة فطر وإيصالها لمنازل المحتاجين في وقتها الشرعي.

ولا تزال الجمعية تواصل تقديم برامجها في ظل الظروف الحالية لتخفيف العبء عن الأسر المحتاجة والمتضررين من الجائحة.

وقدم رئيس مجلس الإدارة شكره لمقام خادم الحرمين وولي عهده على الدعم اللامحدود لجهود الجمعيات الخيرية، والمؤسسات المانحة والداعمين من رجال الأعمال والأفراد سائلاً الله أن يحفظ على المملكة أمنها واستقرارها وأن يرفع البلاء عن المسلمين.