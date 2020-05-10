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أبطلت فرق الدفاع المدني بجازان ألغامًا حوثية جرفتها السيول المنقولة من اليوم لأحد الأودية على الشريط الحدودي.
وصرّح المتحدث الإعلامي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان العقيد محمد الغامدي، بأن الدفاع المدني تلقى بلاغًا اليوم عن العثور على لغم أرضي بأحد الأودية جرفته السيول المنقولة من الأراضي اليمنية، حيث تم انتقال المختصين لموقع اللغم والتعامل معه بإبطال مفعوله دون حدوث أي ضرر ولله الحمد، كما تم تنفيذ الإجراءات المعتمدة في مثل هذه الحالات.
جازان الدفاع المدني لغم المليشيا الحوثية
إبطال مفعول ألغام حوثية جرفتها السيول المنقولة لـ"جازان"فهد كاملي الخليج 365 2020-05-10
أبطلت فرق الدفاع المدني بجازان ألغامًا حوثية جرفتها السيول المنقولة من اليوم لأحد الأودية على الشريط الحدودي.
وصرّح المتحدث الإعلامي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان العقيد محمد الغامدي، بأن الدفاع المدني تلقى بلاغًا اليوم عن العثور على لغم أرضي بأحد الأودية جرفته السيول المنقولة من الأراضي اليمنية، حيث تم انتقال المختصين لموقع اللغم والتعامل معه بإبطال مفعوله دون حدوث أي ضرر ولله الحمد، كما تم تنفيذ الإجراءات المعتمدة في مثل هذه الحالات.
10 مايو 2020 - 17 رمضان 1441
12:42 AM
10 مايو 2020 - 17 رمضان 1441
01:05 AM
دون حدوث أي أضرار مع تنفيذ الإجراءات المعتمدة
أبطلت فرق الدفاع المدني بجازان ألغامًا حوثية جرفتها السيول المنقولة من اليوم لأحد الأودية على الشريط الحدودي.
وصرّح المتحدث الإعلامي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان العقيد محمد الغامدي، بأن الدفاع المدني تلقى بلاغًا اليوم عن العثور على لغم أرضي بأحد الأودية جرفته السيول المنقولة من الأراضي اليمنية، حيث تم انتقال المختصين لموقع اللغم والتعامل معه بإبطال مفعوله دون حدوث أي ضرر ولله الحمد، كما تم تنفيذ الإجراءات المعتمدة في مثل هذه الحالات.
، إبطال مفعول ألغام حوثية جرفتها السيول المنقولة لـ"جازان" ،
المصدر : الخليج 365
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