، السومة لو كنت مع الهلال لحققت دوري أبطال آسيا ،

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أكد عمر السومة هداف فريق الأهلي أنه لو كان يلعب مع فريق الهلال لحقق لقب دوري أبطال آسيا وقال: "بكل تأكيد لأن النادي كل سنة ينافس على البطولة".
وأضاف السومة خلال حديثه الفضائي مع برنامج "إنستا شو" الذي يبث على "قناة سما الفضائية" لا يوجد أي خلافات مع النادي الأهلي أما علاقتي مع برانكو إيفانكوفيتش كانت ممتازة على الرغم من التوتر في المباريات، وكنت أرى أن المدرب لا يعمل للنادي وأن اللاعبين لم يتأقلموا مع طريقته.
وتابع لو وصلني عرضًا من نادٍ أوروبي براتب أقل من النادي الأهلي سأوافق ولكن بحسب اسم النادي والقاعدة الجماهيرية له.
أضاف: أنا صبور في الملعب وهذا ما يحتاج إليه المهاجم لاستغلال الفرص، والأهلي حصل على بطولة الدوري بمسميات أخرى، وهو طرف ثابت في المنافسة.عمر السومة الأهلي الهلال دوري أبطال آسيا
السومة لو كنت مع الهلال لحققت دوري أبطال آسياصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-05-10
أكد عمر السومة هداف فريق الأهلي أنه لو كان يلعب مع فريق الهلال لحقق لقب دوري أبطال آسيا وقال: "بكل تأكيد لأن النادي كل سنة ينافس على البطولة".
وأضاف السومة خلال حديثه الفضائي مع برنامج "إنستا شو" الذي يبث على "قناة سما الفضائية" لا يوجد أي خلافات مع النادي الأهلي أما علاقتي مع برانكو إيفانكوفيتش كانت ممتازة على الرغم من التوتر في المباريات، وكنت أرى أن المدرب لا يعمل للنادي وأن اللاعبين لم يتأقلموا مع طريقته.
وتابع لو وصلني عرضًا من نادٍ أوروبي براتب أقل من النادي الأهلي سأوافق ولكن بحسب اسم النادي والقاعدة الجماهيرية له.
أضاف: أنا صبور في الملعب وهذا ما يحتاج إليه المهاجم لاستغلال الفرص، والأهلي حصل على بطولة الدوري بمسميات أخرى، وهو طرف ثابت في المنافسة.
10 مايو 2020 - 17 رمضان 1441
12:34 AM
أكد أن رحيله عن الأهلي سيكون لنادٍ أوروبي
أكد عمر السومة هداف فريق الأهلي أنه لو كان يلعب مع فريق الهلال لحقق لقب دوري أبطال آسيا وقال: "بكل تأكيد لأن النادي كل سنة ينافس على البطولة".
وأضاف السومة خلال حديثه الفضائي مع برنامج "إنستا شو" الذي يبث على "قناة سما الفضائية" لا يوجد أي خلافات مع النادي الأهلي أما علاقتي مع برانكو إيفانكوفيتش كانت ممتازة على الرغم من التوتر في المباريات، وكنت أرى أن المدرب لا يعمل للنادي وأن اللاعبين لم يتأقلموا مع طريقته.
وتابع لو وصلني عرضًا من نادٍ أوروبي براتب أقل من النادي الأهلي سأوافق ولكن بحسب اسم النادي والقاعدة الجماهيرية له.
أضاف: أنا صبور في الملعب وهذا ما يحتاج إليه المهاجم لاستغلال الفرص، والأهلي حصل على بطولة الدوري بمسميات أخرى، وهو طرف ثابت في المنافسة.
، السومة لو كنت مع الهلال لحققت دوري أبطال آسيا ،
المصدر : الخليج 365
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