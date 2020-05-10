، رغم إعلان عودة المنافسات.. نادٍ ألماني يكشف إصابتَيْن بكورونا في صفوفه ،

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محمد بن مسعود - الدمام - أعلن أمس نادي دينامو دريسدن، المنافس في دوري الدرجة الثانية الألماني لكرة القدم، عبر موقعه على الإنترنت خضوع فريقه بالكامل للعزل الطبي؛ وذلك بعد ظهور إصابتين جديدتين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).
ولم يكشف النادي عن اسمَي اللاعبَين المصابَين حفاظًا على الخصوصية.
وفي ظل خضوع الفريق للعزل الصحي لن يتمكن بذلك من المشاركة لدى استئناف منافسات مسابقتَي دوري الدرجتَين الأولى والثانية خلال أيام.
تجدر الإشارة إلى أن دينامو دريسدن، الذي عاد إلى التدريبات الجمعة، كان من المفترض أن يواجه هانوفر يوم 17 مايو الجاري ضمن منافسات دوري الدرجة الثانية.
وتقرر قبل أيام استئناف منافسات مسابقتَي دوري الدرجتَين الأولى والثانية بألمانيا بدءًا من 16 مايو الجاري، بإقامة المباريات دون جماهير، وطبقًا لمعايير صحية صارمة.ألمانيا دينامو دريسدن فيروس كورونا الجديد
رغم إعلان عودة المنافسات.. نادٍ ألماني يكشف إصابتَيْن بكورونا في صفوفهوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2020-05-10
أعلن أمس نادي دينامو دريسدن، المنافس في دوري الدرجة الثانية الألماني لكرة القدم، عبر موقعه على الإنترنت خضوع فريقه بالكامل للعزل الطبي؛ وذلك بعد ظهور إصابتين جديدتين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).
ولم يكشف النادي عن اسمَي اللاعبَين المصابَين حفاظًا على الخصوصية.
وفي ظل خضوع الفريق للعزل الصحي لن يتمكن بذلك من المشاركة لدى استئناف منافسات مسابقتَي دوري الدرجتَين الأولى والثانية خلال أيام.
تجدر الإشارة إلى أن دينامو دريسدن، الذي عاد إلى التدريبات الجمعة، كان من المفترض أن يواجه هانوفر يوم 17 مايو الجاري ضمن منافسات دوري الدرجة الثانية.
وتقرر قبل أيام استئناف منافسات مسابقتَي دوري الدرجتَين الأولى والثانية بألمانيا بدءًا من 16 مايو الجاري، بإقامة المباريات دون جماهير، وطبقًا لمعايير صحية صارمة.
10 مايو 2020 - 17 رمضان 1441
12:26 AM
10 مايو 2020 - 17 رمضان 1441
12:59 AM
أعلن أمس نادي دينامو دريسدن، المنافس في دوري الدرجة الثانية الألماني لكرة القدم، عبر موقعه على الإنترنت خضوع فريقه بالكامل للعزل الطبي؛ وذلك بعد ظهور إصابتين جديدتين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).
ولم يكشف النادي عن اسمَي اللاعبَين المصابَين حفاظًا على الخصوصية.
وفي ظل خضوع الفريق للعزل الصحي لن يتمكن بذلك من المشاركة لدى استئناف منافسات مسابقتَي دوري الدرجتَين الأولى والثانية خلال أيام.
تجدر الإشارة إلى أن دينامو دريسدن، الذي عاد إلى التدريبات الجمعة، كان من المفترض أن يواجه هانوفر يوم 17 مايو الجاري ضمن منافسات دوري الدرجة الثانية.
وتقرر قبل أيام استئناف منافسات مسابقتَي دوري الدرجتَين الأولى والثانية بألمانيا بدءًا من 16 مايو الجاري، بإقامة المباريات دون جماهير، وطبقًا لمعايير صحية صارمة.
، رغم إعلان عودة المنافسات.. نادٍ ألماني يكشف إصابتَيْن بكورونا في صفوفه ،
المصدر : الخليج 365
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