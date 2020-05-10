اخبار السعوديه

رغم إعلان عودة المنافسات.. نادٍ ألماني يكشف إصابتَيْن بكورونا في صفوفه

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

Advertisements

محمد بن مسعود - الدمام - أعلن أمس نادي دينامو دريسدن، المنافس في دوري الدرجة الثانية الألماني لكرة القدم، عبر موقعه على الإنترنت خضوع فريقه بالكامل للعزل الطبي؛ وذلك بعد ظهور إصابتين جديدتين بفيروس المستجد (كوفيد-19).

ولم يكشف النادي عن اسمَي اللاعبَين المصابَين حفاظًا على الخصوصية.

وفي ظل خضوع الفريق للعزل الصحي لن يتمكن بذلك من المشاركة لدى استئناف منافسات مسابقتَي دوري الدرجتَين الأولى والثانية خلال أيام.

تجدر الإشارة إلى أن دينامو دريسدن، الذي عاد إلى التدريبات الجمعة، كان من المفترض أن يواجه هانوفر يوم 17 مايو الجاري ضمن منافسات دوري الدرجة الثانية.

وتقرر قبل أيام استئناف منافسات مسابقتَي دوري الدرجتَين الأولى والثانية بألمانيا بدءًا من 16 مايو الجاري، بإقامة المباريات دون جماهير، وطبقًا لمعايير صحية صارمة.ألمانيا دينامو دريسدن فيروس كورونا الجديد

رغم إعلان عودة المنافسات.. نادٍ ألماني يكشف إصابتَيْن بكورونا في صفوفه

وكالة الأنباء (واس) الخليج 365 2020-05-10

أعلن أمس نادي دينامو دريسدن، المنافس في دوري الدرجة الثانية الألماني لكرة القدم، عبر موقعه على الإنترنت خضوع فريقه بالكامل للعزل الطبي؛ وذلك بعد ظهور إصابتين جديدتين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

ولم يكشف النادي عن اسمَي اللاعبَين المصابَين حفاظًا على الخصوصية.

وفي ظل خضوع الفريق للعزل الصحي لن يتمكن بذلك من المشاركة لدى استئناف منافسات مسابقتَي دوري الدرجتَين الأولى والثانية خلال أيام.

تجدر الإشارة إلى أن دينامو دريسدن، الذي عاد إلى التدريبات الجمعة، كان من المفترض أن يواجه هانوفر يوم 17 مايو الجاري ضمن منافسات دوري الدرجة الثانية.

وتقرر قبل أيام استئناف منافسات مسابقتَي دوري الدرجتَين الأولى والثانية بألمانيا بدءًا من 16 مايو الجاري، بإقامة المباريات دون جماهير، وطبقًا لمعايير صحية صارمة.

Advertisements

10 مايو 2020 - 17 رمضان 1441

12:26 AM

اخر تعديل

10 مايو 2020 - 17 رمضان 1441

12:59 AM

أعلن أمس نادي دينامو دريسدن، المنافس في دوري الدرجة الثانية الألماني لكرة القدم، عبر موقعه على الإنترنت خضوع فريقه بالكامل للعزل الطبي؛ وذلك بعد ظهور إصابتين جديدتين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

ولم يكشف النادي عن اسمَي اللاعبَين المصابَين حفاظًا على الخصوصية.

وفي ظل خضوع الفريق للعزل الصحي لن يتمكن بذلك من المشاركة لدى استئناف منافسات مسابقتَي دوري الدرجتَين الأولى والثانية خلال أيام.

تجدر الإشارة إلى أن دينامو دريسدن، الذي عاد إلى التدريبات الجمعة، كان من المفترض أن يواجه هانوفر يوم 17 مايو الجاري ضمن منافسات دوري الدرجة الثانية.

وتقرر قبل أيام استئناف منافسات مسابقتَي دوري الدرجتَين الأولى والثانية بألمانيا بدءًا من 16 مايو الجاري، بإقامة المباريات دون جماهير، وطبقًا لمعايير صحية صارمة.

، رغم إعلان عودة المنافسات.. نادٍ ألماني يكشف إصابتَيْن بكورونا في صفوفه ،
المصدر : الخليج 365

الكلمات الدلائليه اخبار الرياضه الرياضه اليوم الرياضه الان اخر المباريات مباره اليوم

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر رغم إعلان عودة المنافسات.. نادٍ ألماني يكشف إصابتَيْن بكورونا في صفوفه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا