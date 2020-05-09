شكرا لقرائتكم خبر عن إنهاء إجراءات عودة 196 إلى باريس والان نبدء بالتفاصيل

أنهت مبادرة "عودة"، أمس، إجراءات سفر إحدى رحلات المغادرة إلى باريس عبر مطار الملك عبدالعزيز الدولي، وعلى متنها 196 راكبًا من مختلف الجنسيات.

وتمكّـن مبادرة "عودة" الراغبين من المقيمين حاملي تأشيــرة "الخروج والعودة، والنهائي" والتأشيرات بكافة أنواعها من السفـر جـواً إلى بلدانهم، بعد تأكيد موافقتها على استقبالهم.

ويمكن الاستفادة من هذه المبادرة من خلال الدخول على أيقونة "عودة" في منصة "أبشر" للخدمات الإلكترونية، ولا يلزم للحصول على الخدمة وجود حساب للمستفيد في "منصة أبشر"، وذلك بغرض التسهيل على المقيمين من جميع الجنسيات للاستفادة من المبادرة.