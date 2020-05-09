«الشؤون الإسلامية» تدشن برنامج تفطير الصائمين في السودان

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وأكد الملحق الديني عبدالله آل الشيخ أن البرنامج يعد أحد العطاءات الخيرة التي يقدمها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيزآل سعود - حفظه الله - لأشقائه في شهر رمضان شهر المبارك، مبيناً أن قيادة هذه البلاد المباركة سباقة في البذل وبسخاء في أي وقت وتحت أي ظرف،لتنفيذ مثل هذا البرنامج الخيري الذي ينفذ في 18 دولة حول العالم من بينها جمهورية السودان.
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