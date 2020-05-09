شكرا لقرائتكم خبر عن «الشؤون الإسلامية» تدشن برنامج تفطير الصائمين في السودان والان نبدء بالتفاصيل

دشن الملحق الديني بسفارة خادم الحرمين الشريفين في جمهورية السودان عبدالله بن عبداللطيف آل الشيخ، برنامج خادم الحرمين الشريفين لتفطير الصائمين لعام 1441هـ، الذي تنفذه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، في عدد من مدن السودان عبر توزيع أكثرمن 50 طناً من السلال الغذائية والتي تستهدف تفطير أكثر من 80 ألف صائم طوال الشهر الكريم.

وأكد الملحق الديني عبدالله آل الشيخ أن البرنامج يعد أحد العطاءات الخيرة التي يقدمها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيزآل سعود - حفظه الله - لأشقائه في شهر رمضان شهر المبارك، مبيناً أن قيادة هذه البلاد المباركة سباقة في البذل وبسخاء في أي وقت وتحت أي ظرف،لتنفيذ مثل هذا البرنامج الخيري الذي ينفذ في 18 دولة حول العالم من بينها جمهورية السودان.