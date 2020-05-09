وزير الخارجية الأمريكي: ترامب حمى العالم من تهديدات إيران النووية المزيد

الخليج 365الأحد 2020/5/10 12:40 ص بتوقيت أبوظبي
أكد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، أن الرئيس دونالد ترامب حمى العالم من تهديدات إيران النووية وسلوكها العنيف بانسحابه من الاتفاق النووي منذ عامين.
وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في 8 مايو/ أيار 2018 انسحاب بلاده من الاتفاق النووي الموقع مع إيران عام 2015، واصفا إياه بانه "كارثي".
وقال ترامب في خطاب متلفز من أمام البيت الأبيض، حينها، "أعلن اليوم أن الولايات المتحدة ستنسحب من الاتفاق النووي الإيراني".
وأضاف بومبيو ، في تصريحات صحفية مساء السبت، أن الانسحاب من الاتفاق النووي جعل أمريكا والشرق الأوسط أكثر أمنا.
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