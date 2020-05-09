سعر الدولار في مصر اليوم السبت 9 مايو 2020

واصل سعر الدولار في مصر استقراره أمام الجنيه المصري، السبت، وبلغ متوسط سعر الدولار على شاشة البنك المركزي المصري 15.69 جنيه للشراء مقابل 15.81 جنيه للبيع، وسط هدوء في الطلب.



وأعلنت الحكومة المصرية، الأسبوع الماضي، أنها تقدمت مع البنك المركزي بطلب حزمة مالية من صندوق النقد الدولي، طبقا لبرنامج أداة التمويل السريع "RFI" وبرنامج اتفاق الاستعداد الائتماني "SBA".

ويجتمع مجلس مديري صندوق النقد الدولي في 11 مايو/أيار الجاري، للنظر في طلب مصر قرضا بموجب برنامج أداة التمويل السريع، بحسب جدول اجتماعات المجلس.

وقال البنك المركزي، الخميس، إن صافي الاحتياطيات الأجنبية لمصر هبط إلى 37.037 مليار دولار في نهاية أبريل/نيسان الماضي من 40.108 مليار دولار في نهاية مارس/آذار الماضي.

السعر الأكثر تداولا للدولار

هيمن على الدولار سعر 15.70 جنيه للشراء و15.80 جنيه للبيع على شاشات غالبية البنوك العاملة في مصر.

Advertisements

وتكرر السعر لدى العديد من البنوك، منها مصرف أبوظبي الإسلامي والتجاري الدولي والعربي الأفريقي وعودة والاستثمار العربي والمشرق والشركة المصرفية العربية والبركة والتعمير والإسكان والمصري الخليجي وقناة السويس وبلوم مصر والبنك الأهلي المتحد.

أعلى سعر للدولار في مصر

وسجل بنك مصر إيران للتنمية أعلى سعر للدولار، حيث بلغ 15.72 جنيه مصري للشراء و15.82 جنيه مصري للبيع.

أقل سعر للدولار في مصر

وسجل أقل سعر الدولار في مصر لدى البنك الأهلي المصري (أكبر بنك حكومي) 15.68 جنيه مصري للشراء، و15.78 جنيه للبيع، وتكرر السعر ذاته لدى بنك مصر (ثاني أكبر بنك حكومي).

سعر اليورو والإسترليني

وسجل سعر اليورو 16.92 جنيه للشراء و17.06 جنيه للبيع، والجنيه الإسترليني 19.42 جنيه للشراء و19.58 جنيه للبيع لدى شاشات البنك المركزي المصري.

سعر الريال والدرهم والدينار

وسجل سعر الريال السعودي في مصر اليوم 4.17 جنيه للشراء و4.21 جنيه للبيع، والدرهم الإماراتي 4.27 جنيه للشراء و4.30 جنيه للبيع، والدينار الكويتي 49.67 جنيه للشراء، و51.24 جنيه للبيع، وفقا لشاشات البنك المركزي المصري.