الخليج 365السبت 2020/5/9 11:36 ص بتوقيت أبوظبي
انخفضت أسعار الذهب في السعودية، اليوم السبت 9 مايو 2020، وسجل سعر جرام عيار 24 نحو 205.80 ريال (54.79 دولار)، مقابل نحو 206.22 ريال (54.90 دولار) أمس.
ووفقا لبيانات السوق صباح اليوم، فإن سعر الذهب عيار 22 سجل 188.65 ريال (50.22 دولار)، فيما سجلت أسعار الذهب عيار 21 نحو 180.08 ريال (47.94دولار)، وحقق عيار 18 سعر 154.35ريال (41.09 دولار).
أما سعر الذهب عيار 14 فسجل 120.05ريال (31.96 دولار)، وعيار 12 سجل 102.90 ريال (27.39 دولار)، والجنيه الذهب استقر عند سعر 1441 ريالا (383.52 دولار).
وسجل سعر أوقية الذهب في السوق السعودي 6,400 ريال (1,704 دولارات)، وكيلو الذهب حقق سعر 205,797 ريالا (54,788 دولارا).
وارتفع الذهب الذي يُعد أصلا بديلا خلال أوقات الأزمات السياسية والاقتصادية 18% العام الماضي، نتيجة حرب الرسوم الجمركية وخفض أسعار الفائدة في الولايات المتحدة.
وكسب الذهب أيضا 12% منذ بداية العام مع إبقاء مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة قرب الصفر وضخ تريليونات كتمويل عاجل للأسواق المالية في الولايات المتحدة. وتبنت بنوك مركزية ودول أخرى إجراءات مماثلة لتحفيز الاقتصادات التي تضررت جراء الفيروس.
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