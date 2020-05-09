، بالفيديو.. "تحلية المياه" تؤكد عدم تأثُّر إنتاج الماء بالسعودية بـ"جائحة كورونا" ،

محمد بن مسعود - الدمام - بلغ 5.6 مليون متر مكعب يوميًّا وهي أعلى كمية إنتاج على مستوى العالم

نشرت المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة مقطعًا مصورًا، أوضحت فيه إنتاج المؤسسة من الماء في المملكة العربية السعودية، وأكدت عدم تأثُّر إنتاج المؤسسة من المياه المحلاة بجائحة كورونا.

وبيَّنت المؤسسة أن إنتاجها من المياه المحلاة بلغ 5.6 مليون متر مكعب يوميًّا، وهي أعلى كمية إنتاج على مستوى العالم، بنسبة وصلت إلى 22٪ من كمية الإنتاج العالمي.

وحصدت المؤسسة العامة لتحلية المياه عددًا من الجوائز، منها: جائزة الملك عبدالعزيز للجودة 2018، وجائزة الشيخ خليفة للامتياز 2017.

وسُجلت المؤسسة في موسوعة غينيس للأرقام القياسية بوصفها أكبر منظومة لإنتاج المياه المحلاة في العالم لعامَيْ 2016 و2018.